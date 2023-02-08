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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

РФ направит в Турцию бригаду врачей для помощи пострадавшим при землетрясении

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бригада из 11 врачей, представляющих ведущие федеральные медицинские центры Минздрава России, будет направлена в Турцию для оказания помощи пострадавшим в результате разрушительного землетрясения, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По поручению президента Владимира Путина бригада врачей будет направлена в Турцию сегодня, сказал Кузнецов журналистам в среду.

По его словам, в составе бригады 11 врачей, среди которых травматологи, нейрохирурги, хирурги, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи из ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России.

В ночь на 6 февраля мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях страны, а также на территории соседней Сирии. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 9 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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Турция Минздрав РФ Алексей Кузнецов
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