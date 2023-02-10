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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Посла России в Кишиневе вызвали в МИД из-за пролета российской ракеты над Молдавией

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики, чтобы заявить протест в связи с пролетом российской ракеты через воздушное пространство этой страны, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Даниэль Водэ.

"Министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску распорядился вызвать посла Российской Федерации Олега Васнецова в МИДЕИ из-за пролета российской ракеты над суверенной территорией Молдовы", - сообщил в социальных сетях представитель внешнеполитического ведомства.

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