Посла России в Кишиневе вызвали в МИД из-за пролета российской ракеты над Молдавией

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики, чтобы заявить протест в связи с пролетом российской ракеты через воздушное пространство этой страны, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Даниэль Водэ.

"Министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску распорядился вызвать посла Российской Федерации Олега Васнецова в МИДЕИ из-за пролета российской ракеты над суверенной территорией Молдовы", - сообщил в социальных сетях представитель внешнеполитического ведомства.