Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 22,3 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 22,3 тыс. человек
Фото: Burak Kara/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 18 991, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу.

Слова Эрдогана приводит агентство "Анадолу".

Ранее сообщалось о 18 342 жертвах и более 74 тыс. пострадавших.

Президент заявил, что из зоны бедствия в другие регионы страны были эвакуированы более 76 тыс. человек.

Он также отметил, что режим ЧП должен будет предотвратить попытки грабежей и иных преступлений в пострадавших районах.

Также "Аль-Джазира" сообщает о 3377 погибших в Сирии, таким образом, общее число жертв превысило 22,3 тыс.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

19
Хроника 06 – 10 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турция задумалась об открытии границы с Сирией для отправки гумпомощи

Премьер Молдавии заявила об отставке правительства

Премьер Молдавии заявила об отставке правительства

Минск заявил протест Варшаве в связи с закрытием поляками погранперехода

Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 21,6 тыс. человек

Землетрясение в Турции и Сирии

Спасатели МЧС обнаружили в турецкой Антакье тела двух россиян

Спасатели МЧС обнаружили в турецкой Антакье тела двух россиян

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления

Что случилось этой ночью: пятница, 10 февраля

Макрон не исключил, что Франция поставит Украине истребители

Макрон не исключил, что Франция поставит Украине истребители
Военная операция на Украине

Washington Post сообщила, что США предоставляют Украине координаты для ударов из HIMARS

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });