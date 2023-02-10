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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Китай получил первую за два года партию австралийского угля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китай получил первую за два года партию австралийского угля на фоне признаков ослабления напряженности в отношениях между двумя государствами, сообщает издание Barron's.

Согласно данным морской платформы MarineTraffic, судно под названием Magic Eclipse в четверг бросило якорь у побережья южнокитайского города Чжаньцзян после отхода в прошлом месяце из Хей-Пойнт в австралийском штате Квинсленд. По сообщению Bloomberg, оно загружено партией коксующегося угля, используемого в основном для производства стали.

Китайская газета Global Times сообщила, что уголь будет поставляться на местное предприятие Baosteel, крупнейшего в мире производителя стали.

Представитель правительства Австралии заявил AFP, что Канберре "известны сообщения о том, что австралийский уголь должен был прибыть в китайский порт". "Отгрузка еще должна пройти таможню", - отметил он.

При этом министр торговли Канберры Дон Фаррелл опубликовал заявление, в котором говорится, что "любой шаг к устранению торговых препятствий будет приветствоваться".

Министерство торговли Китая заявило, что Пекин "готов работать вместе с Австралией, чтобы создать благоприятные условия для двусторонней торговли инвестиций и стабилизировать ожидания в отношении будущего сотрудничества".

"Мы также надеемся, что Австралия будет работать с Китаем, чтобы обеспечить справедливую, открытую и недискриминационную бизнес-среду для инвестиций китайских компаний", - сказала пресс-секретарь ведомства Шу Цзюэтин.

Китай Австралия
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