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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Таджикистан отменил коронавирусные ограничения на пограничных переходах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На государственных пограничных переходах Таджикистана отменены ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило в субботу Национальное информационное агентство (НИАТ) "Ховар".

Постановление республиканского штаба "принято с учетом стабильных оценок эпидемиологической ситуации с инфекцией COVID-19 в Таджикистане, высокого уровня вакцинации среди населения целевых групп страны, нормализации ситуации, связанной с этой болезнью в государствах региона и мира, устранения ограничений на перевозку пассажиров и товаров воздушным, наземным и водным транспортом", говорится в сообщении.

Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана поручено обеспечивать работу карантинно-санитарных пунктов на границе в "обычном" режиме и учитывать общее состояние здоровья граждан Таджикистана и иностранных государств.

Министерству здравоохранения поручено в дальнейшем проводить вакцинацию целевых групп населения республики по запросу и обращению.

Таджикистан
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