Экс-глава МИД Кипра Христодулидис победил на выборах президента

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис одержал победу во втором туре президентских выборов, свидетельствуют результаты после подсчета 99,5% бюллетеней.

Христодулидис получил 52% голосов. Его оппонент - карьерный дипломат Андреас Маврояннис - набрал 48% и признал свое поражение.

49-летний Христодулидис занимал пост главы МИД Республики Кипр с 2018 по 2022 год, до этого он был официальным представителем правительства. Перед выборами его поддержали центристские и правоцентристские партии.

66-летний Маврояннис до мая прошлого года работал переговорщиком при президенте Республики Кипр Никосе Анастасиадисе по урегулированию ситуации на Кипре. Его кандидатуру поддерживает Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ).

При этом оба кандидата избирались как независимые.

Президент Республики Кипр избирается на пять лет. Нынешний глава государства Никос Анастасиадис занимает этот пост с 2013 года. По местному законодательству, он не может переизбираться на третий срок.