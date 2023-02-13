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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Иностранные инвестиции в экономику Белоруссии в 2022 году упали на 20%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы в 2022 году вложили в экономику Белоруссии (кроме банков) $7 млрд против $8,7 млрд в 2021 году, сообщается в материалах Белстата.

Таким образом, иностранные инвестиции в 2022 году снизились на 19,5%.

Приток прямых иностранных инвестиций сократился на 9% – до $6 млрд, при этом их доля в общем объеме иностранных инвестиций увеличилась до 85,7% с 75,4% в 2021 году и 69,2% в 2020 году.

В общем объеме привлеченных инвестиций доля российских компаний составила 56,1% против 42,6% годом ранее, доля Кипра выросла до 14,7% с 13,9%, доля Украины упала до 2,9% с 15,2%.

Инвестиции белорусских компаний за рубеж в прошлом году выросли на 21,2% – до $6,3 млрд. В их структуре на долю РФ пришлось 87% (годом ранее - 80,1%), Ирландии - 2,4%, Казахстана - 1,6%.

В 2022 году на долю прямых инвестиций приходилось 82,4% всех направленных за рубеж инвестиций против 93,7% в 2021 году.

В 2020 году иностранные инвестиции в экономику Белоруссии составили $8,7 млрд против $10 млрд в 2019 году.

Белоруссия
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