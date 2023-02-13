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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

В Италии коалиция правых партий лидирует на региональных выборах в двух ключевых областях

В Италии коалиция правых партий лидирует на региональных выборах в двух ключевых областях
Фото: Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Находящаяся у власти в Италии коалиция правоцентристских партий одерживает победу на региональных выборах, состоявшихся в Ломбардии и столичной области Лацио. Об этом сообщает в понедельник газета Corriere della Sera.

Так, коалиция близка к тому, чтобы сохранить контроль над Ломбардией, где действующий губернатор Аттилио Фонтана получил, согласно опросам, от 49,5% до 53,5% голосов.

В Лацио кандидат от правых Франческо Рокка лидирует с 50,5%-54,5% голосов. Это очень значимый успех, так как эта область оставалась под контролем левых партий с 2013 года.

Выборы в этих двух областях считались важными, так как Ломбардия – важный экономический центр Италии, а в Лацио расположена столица Италии – Рим. Наблюдатели внимательно следили за результатами голосования, чтобы понять, сохраняет ли в стране популярность правящая коалиция. В нее входит партия "Братья Италии" премьера страны Джорджи Мелони, партия "Вперед, Италия" во главе с Сильвио Берлускони и партия "Лига", руководит которой Маттео Сальвини.

Италия
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