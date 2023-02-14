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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Куратор внешней политики КНР посетит Францию, Италию, Венгрию, Россию и Германию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И 14-22 февраля совершит поездку во Францию, Италию, Венгрию и Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, передает CGTN со ссылкой на МИД КНР.

"Ван И с 14 по 22 февраля совершит визит во Францию, Италию, Венгрию и Россию, он также посетит 59-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии", - приводит телеканал слова представителя китайского внешнеполитического ведомства Вана Вэньбина.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля.

Китай Франция Италия
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