В штате Мичиган произошла стрельба в университете

Есть пострадавшие

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В кампусе Мичиганского Государственного Университета мужчина неизвестный мужчина открыл огонь. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Полиция штата сообщила о стрельбе в университетском кампусе с множеством ранений (количество не уточняется), подозреваемый пока не задержан. Стрелок (предположительно, черный мужчина) открыл огонь вечером в понедельник. Первый звонок поступил в полицию в 20:40 по местному времени из студенческого кампуса, затем прозвучал еще один вызов в 21:16 из университетского фитнес-центра.

Пострадавших перевозили в ближайшую больницу.

Блейк Мэдэй, студент Мичиганского государственного университета, проживающий в кампусе, сказал, что студенты укрылись внутри как могли. "Все забаррикадировались на своих местах с выключенным светом", - сказал он.