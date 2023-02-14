КНДР впервые представила почтовую марку с изображением дочери Ким Чен Ына

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - КНДР во вторник впервые представила дизайн новых почтовых марок с изображением дочери северокорейского лидера Ким Чен Ына, известной как Чу Э, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

На почтовых марках, дизайны которых размещены на сайте северокорейской почтовой корпорации, изображены Ким Чен Ын и его дочь, присутствовавшие на испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" в ноябре прошлого года.

Согласно сайту, марки будут выпущены в пятницу.

Отмечается, что это первый случай, когда Северная Корея выпустила почтовые марки с изображением ребенка Ким Чен Ына.

Дочь лидера Северной Кореи, которой, как полагают, около 10 лет, на прошлой неделе присутствовала на военном параде по случаю 75-й годовщины основания Корейской народной армии. Это породило слухи о том, что ее могут подготовить в качестве преемницы Ким Чен Ына.

"Ренхап" подчеркивает, что государственные СМИ КНДР недавно начали называть ее "уважаемой" дочерью Ким Чен Ына вместо "любимой" или "самой любимой". Предполагается, что это может указывать на повышение ее статуса.

Тем временем эксперты заявляют, что еще слишком рано судить о том, может ли она быть преемницей Ким Чен Ына. Но, по их мнению, Пхеньян, похоже, демонстрирует ее легитимность как потомка "кровной линии Пэктусан" династии Ким.