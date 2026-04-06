В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, исходит из того, что после него власть в стране перейдет к его дочери - Ким Чжу Э, сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на оценки южнокорейской Национальной разведывательной службы (NIS).

"Ким Чжу Э в последнее время появлялась на мероприятиях на связанных с оборонной промышленностью предприятиях. Это оценили как попытку ослабления скептицизма относительно женщины-преемника и ускорения усилий по созданию нарратива преемственности", - говорится в заявлении NIS, выдержки из которого процитировали депутаты южнокорейского парламента.

При этом, по утверждению NIS, сестра Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, которую в СМИ часто называют вторым по значимости человеком в северокорейском руководстве, на практике не имеет существенных полномочий и вряд ли претендует на то, чтобы стать следующим лидером страны.

Ким Чен Ын с 2022 года стал периодически появляться в сопровождении дочери на публичных мероприятиях. В прошлом месяце Ким Чен Ын наблюдал за учениями с участиями новых боевых танков. Тогда же были опубликованы фотографии, на которых Ким Чжу Э управляла одним из танков. Кроме того, дочь Ким Чен Ына обычно присутствует с отцом на военных парадах, государственных праздниках. Время от времени северокорейские СМИ публикуют информацию о рабочих поездках Ким Чен Ына вместе с Ким Чжу Э.

Власти КНДР разглашают лишь очень ограниченную информацию о личной жизни 42-летнего главы государства. Так, согласно открытым иностранным источникам, у него трое детей, но на публике появляется лишь Ким Чжу Э.

В КНДР не сообщают точных данных о возрасте Ким Чжу Э. Предполагается, что ей 12-14 лет. Одним из источников информации о девочке стал бывший американский баскетболист Деннис Родман, видевшийся с Ким Чен Ыном и его семьей в КНДР несколько лет назад.

Информация о возрасте супруги Ким Чен Ына - бывшей певице Ли Соль Чжу - тоже не афишируется. Согласно иностранным источникам, ей от 36 лет до 41 года.

Западные СМИ периодически публикуют материалы о том, кто мог бы стать преемником Ким Чен Ына. Нередко эти рассуждения мотивируются тем, что у него могут быть проблемы со здоровьем, которые со временем вынудят отдать власть.

В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

 В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

