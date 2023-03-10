Глава Банка Японии призвал преемника продолжать количественное смягчение

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Политика количественного смягчения, которую проводит Банк Японии, оказалась успешной, заявил глава японского ЦБ Харухико Курода на пресс-конференции после двухдневного заседания регулятора.

"Очень важно сохранять текущую политику и создавать благоприятную среду для бизнеса, стимулирующую повышение зарплат", - цитирует газета Nikkei.

Для Куроды, возглавляющего Банк Японии с 2013 года, это заседание было последним, срок его службы на посту главы ЦБ истекает 8 апреля. Новым главой Банка Японии станет Кадзуо Уэда.

Японский Центробанк сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики на мартовском заседании. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг, в плюс/минус 0,5%.

В последние 10 лет Банк Японии активно выкупал гособлигации, чтобы поддержать экономику страны и решить проблему дефляции. В настоящее время Центробанк является владельцем более 50% всех находящихся в обращении японских гособлигаций, тогда как на момент прихода Куроды эта доля составляла около 10%, отмечает Nikkei.

Таким образом, Курода оставит следующему главе Банка Японии раздутый портфель гособлигаций. Он, однако, не видит в этом ничего страшного, подчеркивая, что экономика страны серьезно изменилась за последние 10 лет.

"Политика монетарного стимулирования была успешной", - сказал Курода, отметив, что это позволило преодолеть давнюю проблему дефляции в Японии и создать более 4 млн рабочих мест.

Он признает наличие негативных побочных последствий ультрамягкой денежно-кредитной политики ЦБ. В то же время, по мнению Куроды, "позитивные последствия намного перевешивают негативные".

Говоря о будущем главы Банка Японии, Курода отметил, что знает его с 1980 годов как ученого, уделяющего особое внимание реальной экономике.

"Я ожидаю, что Уэда будет вести политику в верном направлении, в соответствии с экономическими и финансовыми условиями", - сказал он.