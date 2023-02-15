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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Глава "Газпрома" в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер посетил с визитом Туркменистан, сообщила российская компания.

В рамках визита в Ашхабаде были проведены рабочие встречи Миллера с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и председателем Народного совета (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"На встречах были рассмотрены ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере", - отмечается в сообщении.

Газпром Алексей Миллер Туркменистан
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