Глава "Газпрома" в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер посетил с визитом Туркменистан, сообщила российская компания.

В рамках визита в Ашхабаде были проведены рабочие встречи Миллера с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и председателем Народного совета (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"На встречах были рассмотрены ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере", - отмечается в сообщении.