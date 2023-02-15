Гендиректор "Белшины" арестован за продажу шин в Россию ниже себестоимости

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор ОАО "Белшина" находится в следственном изоляторе, об этом стало известно на совещании президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководством правительства, сообщает "БелТА".

Ссылаясь на слова президента, агентство сообщает, что топ-менеджеру вменяют продажу крупных шин российскимм партнерам ниже себестоимости. После ухода с российского рынка западных поставщиков, цена на белорусские шины начала расти.

"Что сделал этот генеральный директор "Белшины": он заключает договор с какими-то российскими... Ну, я их жуликами называю. Иначе не назовешь. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на примерно 16-20% ниже себестоимости. Такой спрос на них сегодня! Деньги бешеные платят горнодобывающие предприятия, прежде всего в России. Вези - не хочу. В убыток продает эти шины", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что уже не раз поручал избавиться от всякого рода необоснованного посредничества. По его данным, гендиректора "Белшины" предупреждали его же подчиненные о недопустимости и незаконности таких действий.

На сайте ОАО "Белшина" указано, что должность генерального директора в настоящее время занимает Андрей Бунаков.