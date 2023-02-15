Парламент Эстонии принял закон о демонтаже советских памятников

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии на заседании в среду принял поправки в строительный кодекс и закон о государственном имуществе, согласно которым устанавливается порядок устранения из публичного пространства советских памятников.

Согласно пояснительной записке к новому положению, "публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятник и тому подобное сооружение не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление".

Такие объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу. В случае если эти объекты являются памятниками культурного наследия, учитываются нормы закона об охране культурного наследия.

Согласно ранее принятому правительством решению, рекомендации о том, какие памятники следует демонтировать, дает специальная рабочая группа.

9 февраля правительство Эстонии выделило министерству обороны на удаление советских памятников из публичного пространства 1,42 млн евро.

"К настоящему времени удалены 64 памятника, предстоит демонтировать еще около 150", - сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров.

Рабочая группа нанесла на карту в общей сложности 322 памятника, из которых рекомендовала 244 удалить.

Так, согласно рекомендации комиссии и решению правительства от 16 августа, вопреки мнению жителей и властей преимущественно русскоговорящей Нарвы, в городе и его ближайших окрестностях были демонтированы и перенесены шесть монументов с советской военной символикой, в том числе памятник "Танк Т-34", установленный в том месте, где в 1944 году была прорвана оборона гитлеровских войск.