Еврокомиссия вновь судится с Польшей из-за неподчинения Варшавы законам ЕС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о решении обратиться в Суд Европейского союза в связи с нарушением законодательства ЕС польским Конституционным судом и его прецедентной практикой.

Еврокомиссия в коммюнике, опубликованном в Брюсселе, напоминает, что 22 декабря 2021 года она начала процедуру о нарушении Варшавой законодательства ЕС и направила Польше письмо с официальным уведомлением.

Это последовало за постановлениями Конституционного суда Польши от 14 июля 2021 года и 7 октября 2021 года, признавшего положения договоров Евросоюза несовместимыми с конституцией Польши, что, по мнению Брюсселя, "прямо оспаривает примат права ЕС".

"Этими постановлениями Конституционный суд нарушил общие принципы автономии, примата, эффективности, единообразного применения права союза и обязывающего характера постановлений Суда Европейского союза", - говорится в документе.

Еврокомиссия заявила, что ее цель заключается в том, чтобы "обеспечить защиту прав польских граждан и возможность пользоваться благами ЕС наравне со всеми гражданами Европейского союза". "Примат права ЕС обеспечивает равное применение права ЕС на территории союза", - подчеркивает ЕК.

В Брюсселе считают, что постановления польского Конституционного суда также нарушают статью, гарантирующую право на эффективную судебную защиту, "лишая людей в польских судах всех гарантий, изложенных в этом положении".

"Комиссия также считает, что Конституционный суд больше не отвечает требованиям независимого и беспристрастного суда", - сказано в сообщении ЕК. В нем отмечаются "нарушения в процедурах назначения трех судей в декабре 2015 года и в выборе его председателя в декабре 2016 года".

Европейская комиссия решила 15 июля 2022 года направить Польше "мотивированное мнение", в ответ на которое 14 сентября 2022 года Варшава отвергла доводы ЕК.

"Ответ Польши не снимает обеспокоенностей комиссии. Вот почему сегодня комиссия решила прибегнуть к иску против Польши в Суде Европейского союза", - объясняют в Брюсселе.

Конфликт властей ЕС и Польши

Комментируя это решение ЕК, европейские СМИ указывают на то, что противостояние ЕС с находящимся у власти консервативным правительством Польши по поводу польских судебных реформ, в которых в Еврокомиссии видят подрыв независимости судей, длится уже не первый год.

Конфликт еще больше обострился с решением в июле 2021 года Конституционного суда Польши, объявившего под влиянием правящей партии не соответствующими конституции постановления Суда ЕС по польским судебным реформам.

Польше с ноября 2021 года назначен ежедневный штраф в 1 млн евро за неподчинение европейскому суду. По данным французской газеты Le Figaro, сумма этих штрафов на сегодня превзошла 440 млн евро, часть которых изымается из фондов ЕС, выплачиваемых стране.

Новый иск также чреват для Варшавы последующими финансовыми санкциями.