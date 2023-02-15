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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Швейцария попытается конфисковать активы окружения Януковича

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный совет Швейцарии принял решение о начале процедуры конфискации активов соратников экс-президента Украины Виктора Януковича в общей сложности более чем на 130 млн франков (около 131,7 млн евро), сообщается на сайте правительства страны.

"На заседании 15 февраля федеральный совет решил начать административные процедуры, цель которых, – конфисковать активы, замороженные в Швейцарии после революции на Украине в феврале 2014 года", - говорится в сообщении правительства. В нем подчеркивается, что, по мнению властей, у данных активов, принадлежавших окружению Януковича, было незаконное происхождение. Власти Швейцарии поясняют, что данная инициатива никак не связана с санкциями, которые Берн ввел за последний год против России.

"Активы останутся замороженными до тех пор, пока окончательное решение по вопросу о конфискации не будет принято системой административной юстиции Швейцарии. Активы в случае конфискации будут возвращены народу Украины через международное соглашение", - отмечается в заявлении.

Швейцария Виктор Янукович
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