Новая японская ракета выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Японская ракета-носитель H3 в рамках первого пуска в пятницу стартует на орбиту с оптическим спутником дистанционного зондирования Земли ALOS-3, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск ракеты планируется осуществить с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 10:37 по токийскому времени (в 04:37 по Москве). Ракета должна вывести спутник на солнечно-синхронную орбиту высотой 669 км.

Аппарат, разработанный японской корпорацией Mitsubishi Electric, оснащен цветной камерой со сверхвысоким разрешением до 80 см. Он будет выполнять задачи вместе со спутником ALOS-2, запущенным в 2014 году.

Спутник ALOS-3 планируется использовать для беспрерывного наблюдения за земной поверхностью и её съёмки, а также для предупреждения и предотвращения природных катастроф, мониторинга окружающей среды и прибрежных районов. Он будет передавать на Землю геопространственные данные высокой точности и ретранслировать их другим оптическим спутникам-ретрансляторам.

Срок работы аппарата массой около 3 тонн рассчитан на 7 лет.

Ракета H3, разработанная компанией Mitsubishi Heavy Industries, является основной ракетой Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки и заменит в этом качестве ракету H2A.

По информации JAXA, H3 сможет выводить полезную нагрузку массой более 4 тонн на солнечно-синхронную орбиту и около 8 тонн на геопереходную орбиту, что в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую способна выводить ракета H2A.