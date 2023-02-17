В Германии отменили 1,3 тыс. рейсов из-за забастовки сотрудников аэропортов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Забастовка сотрудников аэропортов в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне в Германии привела в пятницу к отмене 1,3 тыс. рейсов, сообщает Bloomberg.

Участники акции требуют повышения заработной платы на 500 евро в месяц для некоторых сотрудников, и увеличения выплат за работу в праздничные смены для других.

Кроме Мюнхена и Франкфурта-на-Майне забастовки также проходят в аэропортах Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена.

Забастовка проходит в день открытия в Мюнхене ежегодной Международной конференции по безопасности. Кроме того, для национального германского авиаперевозчика Lufthansa она создает уже вторую проблему в течение недели. В среду масштабный компьютерный сбой привел к тому, что тысячи авиапассажиров в Германии столкнулись с задержками или отменой рейсов. Он парализовал работу крупнейшего аэропорта страны – во Франкфурте-на-Майне.