Экс-охранник британского посольства в ФРГ осужден за шпионаж в пользу РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Бывшего охранника британского посольства в Берлине Дэвида Баллантайна Смита в пятницу приговорили к 13 годам и двум месяцам тюремного заключения за сотрудничество с разведкой РФ, сообщает Sky News.

По данным телеканала, 58-летний Смит признал вину по восьми пунктам обвинения в соответствии с законом о государственной тайне. При этом он заявил, что "не причинил намеренно никакого вреда".

Отмечается, что слушания шли три дня. После них судья Марк Уолл заявил, что выносит такой приговор на основании того, что Смит находился "в постоянном контакте с кем-то в российском посольстве и ему заплатили за измену".

В ноябре прошлого года The Standard сообщало, что Смит "сознался, что делал без разрешения фотокопии документов, копировал записи с камер наблюдения и собирал конфиденциальные материалы под грифом "секретно"".

В апреле в полиции Лондона сообщили, что Смита экстрадировали из ФРГ в Великобританию. Ему предъявили обвинения по девяти пунктам в соответствии с законом о государственной тайне. По версии следствия, этот человек в период с октября 2020 года по август 2021 года занимался "сбором и передачей информации, полезной для российского государства".

Впоследствии немецкая полиция арестовала Смита в Потсдаме.