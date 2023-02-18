Блинкен проведет встречу с Пашиняном и Алиевым в Мюнхене

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщается на сайте Госдепа, встреча состоится "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности в 13:35 по местному времени.

Кроме того, согласно информации на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, в субботу состоится панельное обсуждение по теме безопасности на Южном Кавказе с участием Пашиняна, Алиева, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и генсека ОБСЕ Хельги Шмидт.

В пресс-службе правительства Армении "Интерфаксу" подтвердили планируемую на субботу встречу Пашиняна, Алиева и Блинкена.