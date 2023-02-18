В Минске заявили о задержании почти ста мигрантов, прибывших с территории России

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Под Минском задержаны почти 100 нелегальных мигрантов, прибывших с территории России, сообщили в субботу в министерстве внутренних дел Белоруссии.

"Сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД при поддержке ОМОНа в агроусадьбе в агрогородке Михановичи установили группу нелегальных мигрантов. Задержаны 94 человека: граждане Алжира, Афганистана, Египта, Йемена, Ирака, Сирии, Марокко и Пакистана. Они прибыли в нашу страну из России наземным транспортом и планировали проследовать в Западную Европу. Белорусских виз у них нет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 54 иностранца привлечены к административной ответственности, им предоставлено право добровольного выезда, 27 человек принудительно выдворены из страны. Семь человек, не имеющих документы, задержаны для установления личности, двое переданы сотрудникам правоохранительных органов Минска для выяснения обстоятельств уклонения от добровольного выезда. В отношении четверых рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением срока запрета въезда в Белоруссию.

"В настоящее время проводится проверка по установлению организаторов и пособников деятельности по незаконному въезду в Республику Беларусь незаконных мигрантов, решается вопрос о депортации задержанных", - сообщили в МВД Белоруссии.