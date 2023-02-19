В Болгарии задержали семерых подозреваемых в связи с гибелью мигрантов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Семь человек задержаны в Болгарии в связи со смертью 18 мигрантов, которых обнаружили в брошенном грузовике недалеко от Софии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным властей, мигранты прибыли из Афганистана и попали в Болгарию с территории Турции, в дальнейшем рассчитывая добраться до Западной Европы. Люди находились в тайнике под грузом лесоматериалов. Выжили еще 34 человека.

Сообщается, что причастные к незаконной перевозке людей сбежали, когда обнаружили погибших в грузовике. Причиной их смерти стало удушье.

По данным следствия, подозреваемые являются участниками схемы по незаконной переправке мигрантов от границы с Турцией к болгарско-сербской границе. Пассажиры должны были платить от пяти до семи тысяч евро.

Брошенный грузовик с телами погибших мигрантов был найден в пятницу в окрестностях села Локорско.

Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) призвало власти Болгарии наказать виновных в гибели мигрантов из Афганистана.