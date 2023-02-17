В брошенном грузовике недалеко от Софии нашли мертвыми 18 человек

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В грузовике недалеко от болгарской Софии нашли мертвыми 18 человек, сообщает в пятницу местное агентство БТА.

По предварительным данным, в грузовом автомобиле находились мигранты, они прятались в тайнике под грузом древесины.

Есть выжившие. В больницы, как сообщает агентство, направлены 34 человека. В числе погибших - дети в возрасте 6-7 лет.

Устанавливается маршрут перевозки мигрантов. Водитель грузовика сбежал.