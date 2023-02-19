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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Талибы призвали Болгарию наказать виновных в гибели мигрантов из Афганистана под Софией

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) призвало власти Болгарии наказать виновных в гибели мигрантов из Афганистана.

В миреВ брошенном грузовике недалеко от Софии нашли мертвыми 18 человекЧитать подробнее

"Мы хотим, чтобы все международные организации и особенно принимающая страна арестовала и передала в руки закона торговцев людьми", - говорится в заявлении талибов, опубликованном в воскресенье в афганских СМИ.

В минувшую пятницу болгарские СМИ со ссылкой на пресс-центр МВД Болгарии сообщили, что у села Локорско неподалеку от кольцевой дороги Софии в заброшенном грузовике обнаружены тела 18 нелегальных мигрантов из Афганистана, скончавшихся в результате удушья. Тела были обнаружены в специальном тайнике под кузовом с лесоматериалами. Всего в фургоне предположительно находилось не менее 50 человек, 34 выживших госпитализированы в столичные больницы для оказания им медицинской помощи, среди них пять детей.

Водители грузовика, которые, по данным мигрантов, сбежали, объявлены в розыск. Владелец грузовика задержан после того, как он сам явился в полицию, чтобы сообщить об угоне машины.

Министерство иностранных дел талибов выразило соболезнования семьям жертв трагического инцидента и призвало всех афганцев не подвергать свою жизнь опасности, доверяясь мошенникам и контрабандистам.

Болгария Афганистан Талибан
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