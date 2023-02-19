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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Российские и белорусские военнослужащие оказали помощь 224 сирийцам, пострадавшим от землетрясения

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские военврачи при участии российских военнослужащих оказали медицинскую помощь 224 сирийским гражданам, сообщили в воскресенье в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС).

"При участии военнослужащих российской группировки войск в САР медицинским отрядом Вооруженных Сил Республики Беларусь в полевом госпитале, развернутом в городе АЛЕППО, продолжается оказание необходимой медицинской помощи гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. За сутки помощь получили 152 человека. Всего с 17 февраля - 224", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Подземные толчки привели к значительным разрушениям как на турецкой территории, так и в соседней Сирии.

По данным информагентства "Анадолу", в Турции число жертв землетрясения достигло 40 689 человек. Телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что в Сирии погибли более 5,8 тыс. человек.

Сирия Турция
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