Белоруссия в 2023 г. хочет увеличить экспорт в Россию на 6,5%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия в 2023 году рассчитывает нарастить свой экспорт в Россию на 6,5%, сообщил заместитель министра экономики республики Дмитрий Ярошевич.

"В прошлом году 64% был наш экспорт в Россию и Китай, в этом году мы сохраняем эти рынки. И в Россию мы даже хотим вырасти до 106,5%. Не только хотим, мы это просчитываем", - сказал Ярошевич в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Планируем получить $24,4 млрд экспортной выручки из России. То есть это на полтора миллиарда выше, чем в прошлом году. Я думаю, что это по плечу нам с учетом тех обстоятельств, которые сейчас происходят в России: рынки очищенные, где-то высокие договоренности между лидерами наших стран. Поэтому здесь главное быть расторопным и пользоваться моментом", - отметил замминистра экономики.

Он подчеркнул, что в 2022 году Белоруссия показала хорошие результаты по экспорту. Доля РФ и КНР в белорусском экспорте равнялась 64%.