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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:14

В Бразилии 40 человек погибли из-за ливней

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Жертвами сильнейших ливней, обрушившихся на бразильский штат Сан-Паулу в минувшие выходные, стали по меньшей мере 40 человек, еще столько же пропали без вести, сообщает Globo.

Как отмечается, 39 из 40 смертей зафиксированы в муниципалитете Сан-Себастьян, еще одна - в муниципалитете Убатуба, где погибла семилетняя девочка.

В ряде населенных пунктов штата Сан-Паулу нарушено электро- и водоснабжение, а также работа сотовой связи. Оползни заблокировали движение по нескольким крупным автомагистралям в штате.

По данным службы Гражданской обороны Бразилии, за субботу и воскресенье в четырех муниципалитетах штата выпало больше месячной нормы осадков. В шести муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение.

В наиболее пострадавшем Сан-Себастьяне выпало 627 миллиметров осадков - вдвое больше нормы для всего февраля. Там, по словам мэра города, разрушено полсотни домов.

Объем осадков в Бертиоге - 683 миллиметра за 24 часа - стал рекордным в истории Бразилии.

Бразилия Сан-Себастьян
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