Власти Румынии приостановят деятельность Российского центра культуры и науки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Румынии приняли решение приостановить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, сообщает румынский МИД.

"По просьбе министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску во вторник в МИД был приглашен посол Российской Федерации Валерий Кузьмин. Его уведомили о решении румынских властей приостановить деятельность Центра", - говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

По мнению румынских властей, "Центр преднамеренно негативно воздействовал на румынское общественное мнение и значительно отклонился от целей укрепления культурных связей между Румынией и Россией".

"Приостановка деятельности Центра должна произойти не позднее 20 августа 2023 года, к этому времени необходимо завершить все административные процедуры, связанные с этой мерой", - отмечается в коммюнике.

Центр в Бухаресте создан на основании Соглашения между правительствами Румынии и России об открытии и условиях деятельности Румынского института культуры в Москве и Российского центра науки и культуры в Бухаресте. Это соглашение было подписано в Москве 9 июля 2013 года.