МИД РФ приветствовал готовность Китая играть роль в урегулировании украинского кризиса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе переговоров в среду обсудили тематику Украины, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса. Мы признательны китайской стороне за ее неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса", - добавила она.