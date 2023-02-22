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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

МИД РФ приветствовал готовность Китая играть роль в урегулировании украинского кризиса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе переговоров в среду обсудили тематику Украины, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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"Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса. Мы признательны китайской стороне за ее неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса", - добавила она.

Китай Украина МИД РФ
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