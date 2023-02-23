Бизнес-омбудсмен Титов прибыл с рабочей поездкой в Китай

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который также является председателем Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, прибыл с рабочей поездкой КНР.

"Титов 23-24 февраля проведет в Китайской Народной Республике ряд встреч с представителями бизнеса. Деловые встречи подразумевают обсуждение широкого спектра двусторонних бизнес-контактов двух стран в сферах машиностроения, строительства, транспорта и финансов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Титова.

В рамках визита намечено расширенное общение бизнес-омбудсмена с председателем китайской части Российско-Китайского комитета дружбы, ответственным секретарем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ся Баолуном.

Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная руководителями двух стран в 1997 году. Объединяет представителей общественно-политических и деловых кругов, руководителей регионов, деятелей культуры, дипломатов и журналистов.