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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Блинкен в феврале-марте посетит Казахстан, Узбекистан и Индию

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Государственный секретарь США Энтони Блинкен с 28 февраля по 3 марта 2023 года совершит поездки в Казахстан, Узбекистан и Индию, сообщил американский госдепартамент.

В сообщении говорится, что 28 февраля в Астане он встретится с высокопоставленными казахстанскими официальными лицами "для углубления двустороннего сотрудничества".

МИД Казахстана уточнил, что Блинкен будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате "С5+1" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан + США).

Как информирует госдеп, встреча "будет сосредоточена на укреплении экономического, энергетического и экологического сотрудничества, а также сотрудничества в области безопасности" между США и пятью азиатскими государствами.

Запланированы также отдельные встречи с "высокопоставленными правительственными чиновниками" Киргизии, Таджикистана и Туркмении для обсуждения "возможностей двустороннего и многостороннего сотрудничества и продвижения общей цели создания процветающего, безопасного и демократического региона".

В Узбекистане Блинкен встретится с официальными представителями страны "для дальнейшего продвижения партнерства по целому ряду двусторонних и региональных вопросов".

1 марта Блинкен отправится в Дели для участия во встрече министров иностранных дел G20, а также встретится с официальными лицами индийского правительства и гражданского общества, "чтобы подтвердить прочное партнерство" двух стран, сообщает госдеп.

США Энтони Блинкен
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