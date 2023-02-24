Казахстан запретил на шесть месяцев вывоз угля автомобильным транспортом

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанская межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики приняла решение об установлении запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом угля и лигнита (бурого угля), сообщила пресс-служба правительства.

"Принято решение об установлении временного запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом угля и лигнита (бурого угля)", - говорится в сообщении пресс-службы.