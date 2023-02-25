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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Лукашенко назвал слухи о "поглощении Белоруссии Россией" попыткой разрушить отношения стран

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что слухи о "планах поглощения Белоруссии Россией до 2030 года" нацелены на разрушение связей Минска и Москва.

"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" под Минском. Его слова приводит госагентство БелТА.

По его словам, "все эти вопросы президент России понимает точно так же".

"У нас есть своя стратегия? Есть. У России - ядерная крупная держава - есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия - жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом "котле" полностью варюсь и участвую в этом", - подчеркнул Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко
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