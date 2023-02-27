Лукашенко потребовал усилить охрану границ Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от силовых ведомств усилить внимание при охране границ страны. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Еще раз хочу подчеркнуть, и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях, МВД и КГБ... У нас немалая численность людей в погонах, все вооружены. Это люди, "заточенные" на защиту своего отечества. Этим нам надо пользоваться - дисциплина и выполнение своих обязанностей, особенно на границе", - заявил Лукашенко на совещании с руководителями силовых структур в Минске.

"Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделения Лаппо (Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета - ИФ) и все. Это милиция, это КГБ, это военные. Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую, мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования", - потребовал он.

"Они (противники власти - ИФ) используют любые случаи, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки", - заявил президент.