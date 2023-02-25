В калифорнийской тюрьме серийный убийца убил сокамерника

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Серийный убийца Рамон Эскобар, отбывающий пожизненное наказание в тюрьме в Калифорнии, убил своего нового сокамерника, сообщает ABC News.

Сообщается, что работники тюрьмы нашли тело 53-летнего Хуана Виллануэвы без признаков жизни. Несмотря на попытки его реанимировать, он умер. Его смерть расследуется, как убийство. Причины смерти пока не называются.

Главным подозреваемым является 51-летний Эскобар, который отбывает пожизненное заключение без права на досрочное освобождение: в прошлом году он признался в убийстве пятерых человек и нанесении травм еще семерым. Большинство его жертв были бездомными. Эскобар нападал на бродяг и избивал их битой или болторезом. Кроме того, он признался в убийстве собственных тети и дяди, совершенных в 2018 году.

Виллануэва отбывал пожизненный срок за попытку изнасилования несовершеннолетнего.