Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Из-за забастовки на западе Германии начались серьезные перебои в работе аэропортов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Практически все авиарейсы пришлось отменить в понедельник в аэропорту "Кельн/Бонн" из-за предупредительной забастовки сотрудников службы безопасности, сообщает Associated Press.

Отмены и задержки рейсов также происходят и в аэропорту Дюссельдорфа.

По данным агентства, в аэропорту "Кельн/Бонн" из 136 запланированных рейсов состоятся лишь два, а в аэропорту Дюссельдорфа - 89 из 330 рейсов.

Сотрудники службы безопасности аэропортов организовали протест после того, как им не удалось договориться с руководством относительно повышения их заработной платы.

Профсоюзы хотят повышения зарплаты на 10,5%, в то время как работодатели предложили повышение на 5% в два этапа и единовременную выплату каждому работнику в размере 2,5 тыс. евро.

Германия Кельн Дюссельдорф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу

Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу

Новая попытка запуска Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" запланирована на 2 марта

Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии

Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии

Отменен запуск корабля Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

Отменен запуск корабля Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа

В Сеуле сочли преждевременным называть дочь Ким Чен Ына его преемницей

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 февраля

Пандемия коронавируса

Республиканцы призвали привлечь КНР к ответственности после вывода Минэнерго США о происхождении COVID-19

В Белом доме сочли сложной реализацию мирного плана Китая по Украине

Что произошло за день: воскресенье, 26 февраля

В четырех департаментах Франции из-за засухи введены ограничения на воду

В четырех департаментах Франции из-за засухи введены ограничения на воду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });