Из-за забастовки на западе Германии начались серьезные перебои в работе аэропортов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Практически все авиарейсы пришлось отменить в понедельник в аэропорту "Кельн/Бонн" из-за предупредительной забастовки сотрудников службы безопасности, сообщает Associated Press.

Отмены и задержки рейсов также происходят и в аэропорту Дюссельдорфа.

По данным агентства, в аэропорту "Кельн/Бонн" из 136 запланированных рейсов состоятся лишь два, а в аэропорту Дюссельдорфа - 89 из 330 рейсов.

Сотрудники службы безопасности аэропортов организовали протест после того, как им не удалось договориться с руководством относительно повышения их заработной платы.

Профсоюзы хотят повышения зарплаты на 10,5%, в то время как работодатели предложили повышение на 5% в два этапа и единовременную выплату каждому работнику в размере 2,5 тыс. евро.