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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Оборот валютного рынка Китая в январе снизился на 11%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Объем операций на валютном рынке Китая в январе составил 14,29 трлн юаней ($2,1 трлн). Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля страны (SAFE).

Это на 10,9% ниже декабрьского показателя в 16,03 трлн юаней.

В том числе в прошлом месяце 2,62 трлн юаней пришлось на транзакции в иностранной валюте между банками и их клиентами, 11,67 трлн юаней – на межбанковские валютные операции.

На спотовом рынке объем операций составил 5,69 трлн юаней, на рынке деривативов – 8,6 трлн юаней, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

В 2022 году общий объем транзакций на валютном рынке КНР составил 231,44 трлн юаней.

Китай
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