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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Макрон решил значительно сократить военное присутствие Франции в Африке

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в скором времени существенно сократить присутствие французских военных в Африке. Он объявил об этом, выступая в Елисейском дворце.

"Изменения начнутся в ближайшие месяцы с заметного уменьшения контингента наших вооруженных сил и увеличения численности наших африканских партнеров на наших базах в Африке", - сказал он и также пообещал "активизировать усилия Франции в сфере подготовки и снабжения оборудованием (африканских партнеров - ИФ)".

Он представил "свои приоритеты и способы, чтобы углубить сотрудничество между Францией, Европой и африканским континентом" перед поездкой по Африке.

Макрон заявил, что "Африка не является площадкой для конкуренции". В этом контексте он указал, что не намерен "конкурировать" с теми, кто прибывает в Африку "со своими армиями и наемниками".

Макрон 1 марта отправится в Африку. Он посетит Габон, Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго.

Франция Эммануэль Макрон Африка Габон Конго Ангола ДРК
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