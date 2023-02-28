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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

В Ереване завили о консенсусе по ряду положений соглашения о мире с Баку

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - По ряду положений соглашения о мире между Ереваном и Баку удалось достигнуть консенсуса, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Есть положения в соглашении, вокруг которых между Арменией и Азербайджаном есть консенсус. Это международно принятые принципы, общие положения. Не могу раскрыть детали, поскольку это может помешать общему процессу", - сказал Симонян журналистам во вторник.

Он уточнил, что есть "красные линии", так как армянская сторона не может "ставить в соглашении мины под суверенитет, государственность и территориальную целостность Армении", и добавил, что Россия "имеет роль в обсуждениях".

При этом, комментируя заявление российской стороны о том, что Москва приветствует любые усилия других государств, направленные на урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, спикер армянского парламента сказал, что "Россия должна была решить эту проблему".

"Они (российские власти - ИФ) являлись гарантом обеспечения нашей безопасности, территориальной целостности. Здесь стоит российская военная база. И наши двусторонние соглашения были направлены именно на эту ситуацию. А где вы, почему не участвовали более активно?" - пояснил он.

Симоньян подчеркнул, что соглашение не касается Нагорного Карабаха.

"Вопрос Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) в соглашении между Арменией и Азербайджаном не должен быть отражен каким-либо образом. Но пусть не складывается впечатление, что этим мы отходим от вопроса защиты интересов Арцаха, защиты прав народа Арцаха. Мы должны понять, внедряя новое положение в соглашение между Ереваном и Баку, не аннулируем ли существующие в документе от 9 ноября 2020 года (трехстороннее заявление глав Армении, России и Азербайджана - ИФ) важнейшие для Армении и народа Арцаха констатации, под которыми стоит и подпись президента Азербайджана", - заявил он.

Армения Азербайджан Россия
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