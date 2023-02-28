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Германия может не поддержать идею ЕС о запрете на продажу машин с ДВС с 2035 года

Германия может не поддержать идею ЕС о запрете на продажу машин с ДВС с 2035 года
Фото: Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Германия может не поддержать планируемый ЕС запрет на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. Об этом сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на министра транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькера Виссинга.

"Еврокомиссия должна предложить поправку, которая позволит регистрировать двигатели внутреннего сгорания и после 2035 года, если они могут работать только на синтетическом топливе", - заявил Виссинг журналистам в Берлине. Он сообщил, что до сих пор ЕК на это не шла, а потому Германия воздержится от поддержки запрета.

Виссинг также отметил, что производство синтетического топлива в больших количествах должно начаться как можно скорее – чтобы удовлетворить спрос со стороны автомобилей, проданных до 2035 года, а также большегрузных транспортных средств, кораблей и самолетов.

Associated Press отмечает, что по этому вопросу в немецком правительстве есть разногласия: Виссинг и его Свободная демократическая партия выступают за поддержку запрета с исключением для двигателей на синтетическом топливе, а партия "Союз-90/Зеленые" поддерживает полный запрет на ДВС.

В октябре прошлого года между Советом ЕС и Европарламентом было достигнуто соглашение, согласно которому к 2035 году все новые автомобили и малые грузовики, зарегистрированные в Евросоюзе, должны будут иметь нулевой уровень выбросов. В качестве промежуточного шага производители должны будут снизить число выбросов на 55% к 2030 году.

Некоторые страны, в том числе Германия, просят у ЕК сделать исключение для автомобилей, в которых используется синтетическое топливо.

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