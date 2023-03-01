В Союзном государстве утвердили Концепцию информационной безопасности

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Постановлением Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии утверждена Концепция информационной безопасности Союзного государства, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.

"Документ является итогом тесного взаимодействия аппаратов советов безопасности, внешнеполитических ведомств и иных компетентных органов двух стран в сфере совместного противодействия современным информационным вызовам и угрозам на основе прочного правового фундамента", - говорится в сообщении.

Главная цель документа - "защита национальных интересов государств-участников Договора о создании Союзного государства в информационной сфере".

Согласно сообщению, "установки Концепции последовательно реализуются белорусской и российской сторонами во взаимодействии с государствами-единомышленниками на площадке ООН - в рамках Специального комитета по разработке Конвенции о противодействии использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, а также в Рабочей группе открытого состава по вопросам безопасности использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025 (РГОС)", - говорится в сообщении.

В МИД Белоруссии напомнили, что в целях содействия диалогу в рамках РГОС, направленному на выработку юридически обязывающего механизма в сфере международной информационной безопасности, в рамках Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2022 года по инициативе России и при соавторстве Белоруссии принята резолюция 77/36 "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в сфере международной безопасности".

"Концепция информационной безопасности Союзного государства может служить примером и основой для развития сотрудничества на данном направлении для других государств и региональных объединений. Беларусь и Россия продолжат обмениваться опытом в области обеспечения информационной безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях со странами Азии, Африки и Латинской Америки с целью минимизации общих для всех рисков и угроз в области ИКТ и выработки универсальных правил ответственного поведения в информационном пространстве", - резюмировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.