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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

США пообещали поддержку новому правительству Молдавии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - США продолжат оказывать поддержку новому правительству Молдавии, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе молдавского правительства, Донфрид говорила о поддержке действий кабинета министров накануне в ходе телефонного разговора с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном.

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Она подтвердила "поддержку США программе правительства по внедрению реформ, а также процессу укрепления экономики и энергетики страны", отмечает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в ходе беседы обсуждалось укрепление молдово-американских отношений, углубление стратегического диалога между двумя странами, поддержка США "амбициозной программы реформ, инициированной правительством в процессе европейской интеграции".

Согласно сообщению посольства США в Кишиневе, поддержка республики будет осуществляться в соответствии с заявлением президента Джо Байдена о солидарности с Молдавией в его речи 21 февраля в Варшаве. "Правительство США, работая с Конгрессом, планирует поддержать Молдавию в ее усилиях по снижению зависимости от российской энергии новым пакетом энергетической помощи в $300 млн", - отметила помощник госсекретаря США.

На прошлой неделе США сообщили, что предоставят Молдавии еще $300 млн в качестве помощи для преодоления энергетического кризиса. Финансирование будет включать прямую бюджетную поддержку в размере $80 млн, благодаря которой этой зимой будут компенсированы высокие цены на электроэнергию. Еще $135 млн будут направлены на поддержку проектов производства электроэнергии с целью диверсификации ее источников. Кроме того, $85 млн выделяется на увеличение потенциала страхования энергии из альтернативных источников, чтобы добиться энергетической независимости от России.

США Молдавия
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