Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Санду попросила Байдена увеличить поддержку Молдавии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила американский народ за помощь в преодолении энергетического кризиса и попросила президента США Джо Байдена увеличить поддержку Молдавии в связи со сложной экономической ситуацией. Она сообщила об этом в соцсетях и добавила, что пригласила Байдена в Кишинев.

Встреча Байдена и Санду состоялась 21 февраля в Варшаве. По словам Санду, она использовала эту возможность, чтобы призвать оказать больше поддержки Молдавии для укрепления экономической устойчивости.

"Мы благодарны американскому народу за помощь за последний год для преодоления энергетического кризиса. Это позволило предоставить компенсации малообеспеченным гражданам, чтобы они лучше справлялись с возросшими ценами на энергоносители. Мы продолжаем полагаться на поддержку американского правительства в наших усилиях по диверсификации источников энергии и укреплению энергетической безопасности", - написала она.

Белый дом также сообщил об этой встрече. Байден подтвердил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдавии, и пообещал республике помощь в укреплении ее политической и экономической устойчивости, включая помощь в проведении демократических реформ и обеспечении энергетической безопасности, говорится в пресс-релизе Белого дома.

Молдавия США Майя Санду Джо Байден Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Франция с марта может ввести ограничения на воду из-за угрозы очередной летней засухи

Франция с марта может ввести ограничения на воду из-за угрозы очередной летней засухи

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности

На западе и севере США из-за приближающейся снежной бури закрыли школы и офисы

На западе и севере США из-за приближающейся снежной бури закрыли школы и офисы

Что случилось этой ночью: среда, 22 февраля

Пентагон начал проверку сообщений об утечках с военного почтового сервера

Пентагон начал проверку сообщений об утечках с военного почтового сервера
Землетрясение в Турции и Сирии

Число пострадавших при новом землетрясении в Турции увеличилось до 562 человек

Число пострадавших при новом землетрясении в Турции увеличилось до 562 человек

Freeport LNG получила разрешение на запуск двух СПГ-линий

Freeport LNG получила разрешение на запуск двух СПГ-линий
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });