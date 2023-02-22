Санду попросила Байдена увеличить поддержку Молдавии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила американский народ за помощь в преодолении энергетического кризиса и попросила президента США Джо Байдена увеличить поддержку Молдавии в связи со сложной экономической ситуацией. Она сообщила об этом в соцсетях и добавила, что пригласила Байдена в Кишинев.

Встреча Байдена и Санду состоялась 21 февраля в Варшаве. По словам Санду, она использовала эту возможность, чтобы призвать оказать больше поддержки Молдавии для укрепления экономической устойчивости.

"Мы благодарны американскому народу за помощь за последний год для преодоления энергетического кризиса. Это позволило предоставить компенсации малообеспеченным гражданам, чтобы они лучше справлялись с возросшими ценами на энергоносители. Мы продолжаем полагаться на поддержку американского правительства в наших усилиях по диверсификации источников энергии и укреплению энергетической безопасности", - написала она.

Белый дом также сообщил об этой встрече. Байден подтвердил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдавии, и пообещал республике помощь в укреплении ее политической и экономической устойчивости, включая помощь в проведении демократических реформ и обеспечении энергетической безопасности, говорится в пресс-релизе Белого дома.