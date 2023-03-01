Рябков заявил, что Британия и Франция должны выразить готовность к переговорам в сфере СНВ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Москва не может игнорировать ядерные потенциалы Великобритании и Франции, ожидает от Лондона и Парижа заявлений о готовности к соответствующим переговорам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Североатлантический альянс в последние годы все определеннее и твёрже заявляет о себе как о ядерном альянсе - совместные ядерные миссии, действительность группы ядерного планирования, попытки повлиять на нашу позицию по теме ДСНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях - ИФ) с подключением всех НАТОвских государств. В совокупности это меняет общую расстановку сил", - сказал Рябков "Интерфаксу".

"С учётом происходящего на Украине и вокруг нее, откровенно враждебной линии, проводимой Парижем и Лондоном в отношении нас, закрывать глаза на наличие у них существенного ядерного оружейного потенциала, сотен боезарядов, современных систем доставки мы не можем. Если уж они взялись за тематику ДСНВ, то им нужно быть последовательными до конца, надо, по крайней мере, заявить о готовности к соответствующим переговорам, пока мы этого не слышим", - добавил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва ранее слышала от Лондона и Парижа "только жёсткие, негативные, лаконичные сигналы о том, что здесь вообще не о чем говорить".

"Мы так не считаем, мы считаем, что на фоне происходящего говорить есть о чем. Более того, фактор Великобритании и Франции становится одним из важнейших", - сказал Рябков.

Он напомнил, что ещё несколько лет назад РФ говорила о важности учёта потенциалов Великобритании и Франции, о том, что стороны находятся на пороге периода, когда переговоры по контролю над вооружениями должны приобретать многосторонний характер.

"Потенциалы Великобритании и Франции в сфере СНВ больше не могут оставаться за скобками. Их учёт и подключение этих стран становится для нас императивным", - добавил замминистра.