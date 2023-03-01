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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Белорусское ТВ показало российский самолет А-50 в исправном состоянии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В эфире белорусского гостелеканала "Беларусь 1" в среду был показан в исправном состоянии российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, якобы ранее поврежденный при атаке дронов на белорусский военный аэродром.

"История с поврежденным российским самолетом А-50, который якобы подорвали с дрона "партизаны", оказалась не более чем фейком", - отметил телеканал.

На продемонстрированном видео российский самолет движется по взлетной полосе, его показывают с разных сторон, повреждений самолета не наблюдается.

Ранее в МИД Белоруссии назвали фейком сообщения об атаке на военный аэродром под Минском, во время которой якобы был поврежден российский самолет А-50.

Как сообщалось, в Кремле не стали комментировать информацию об атаке на военный аэродром под Минском. "Нет, нам нечего здесь сказать. В информации, которая была опубликована, шла речь о Белоруссии, Белоруссия опровергла, здесь нечего добавить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.

Белоруссия Россия А-50
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