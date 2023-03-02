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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Возвращавшийся из Китая борт Лукашенко сопроводил якобы ранее поврежденный А-50

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сопроводил борт, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся после визита в Китай, сообщил в четверг близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Самолет – тот самый, по версии экстремистов, уничтоженный и взорванный А-50 – успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность борта номер 1 при посадке", - говорится в сообщении.

Ранее государственные СМИ Белоруссии опубликовали видео с полетом российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, якобы ранее поврежденного при атаке дронов на военный аэродром под Минском. По информации Минобороны Белоруссии, самолет в четверг совершил облет белорусской границы в рамках боевого дежурства.

В МИД Белоруссии назвали фейком сообщения об атаке на военный аэродром под Минском, во время которой якобы был поврежден российский самолет А-50.

Белоруссия Александр Лукашенко А-50
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