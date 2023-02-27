Песков не стал комментировать сообщения об атаке на военный аэродром в Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать информацию об атаке на военный аэродром под Минском, напомнив, что Белоруссия ее опровергла.

"Нет, нам нечего здесь сказать. В информации, которая была опубликована, шла речь о Белоруссии, Белоруссия опровергла, здесь нечего добавить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.