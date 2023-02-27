Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Песков не стал комментировать сообщения об атаке на военный аэродром в Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать информацию об атаке на военный аэродром под Минском, напомнив, что Белоруссия ее опровергла.

"Нет, нам нечего здесь сказать. В информации, которая была опубликована, шла речь о Белоруссии, Белоруссия опровергла, здесь нечего добавить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.

Белоруссия Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дело журналиста Ивана Сафронова

Журналист Иван Сафронов будет отбывать срок в Красноярском крае

Журналист Иван Сафронов будет отбывать срок в Красноярском крае

В Севастополе задержали двух человек, сотрудничавших со спецслужбами Украины

Умер политолог Глеб Павловский

Умер политолог Глеб Павловский

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 февраля

Санкционная годовщина. Обобщение

Санкционная годовщина. Обобщение

Медведев заявил, что накачивание Украины оружием угрожает мировой ядерной катастрофой

Скоростная трасса "Нева" возобновила работу в обычном режиме после массового ДТП

Что произошло за день: воскресенье, 26 февраля

На трассе М-11 развернут пункт обогрева из-за массовой аварии

На трассе М-11 развернут пункт обогрева из-за массовой аварии
Военная операция на Украине

Шойгу связал продвижение войск РФ в ходе СВО с дальнобойностью поставляемого Киеву оружия

Шойгу связал продвижение войск РФ в ходе СВО с дальнобойностью поставляемого Киеву оружия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });