Байден призвал сенат поддержать законопроект по безопасности на железных дорогах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден обратился с призывом к сенаторам одобрить совместно подготовленный республиканцами и демократами проект, ужесточающий требования к обеспечению безопасности на железных дорогах.

"Я одобряю предложение двухпартийной группы сенаторов по безопасности на железнодорожном транспорте (...) Этот закон предоставит нам инструменты для привлечения компаний к ответственности и будет способствовать предотвращению ужасных трагедий", - говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении Байдена.

По его словам, предлагаемая инициатива позволит ужесточить требования в области безопасности перевозки поездами опасных грузов. Законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил техники безопасности с нынешних $225 тысяч до $1 млн или 1% от годового операционного дохода железнодорожной компании.

"Я призываю как республиканцев, так и демократов быстро продвигать эти разумные меры безопасности на железнодорожном транспорте и прислать мне одобренный законопроект для подписания", - добавил президент США.

Как сообщалось, в начале февраля на железной дороге в американском штате Огайо произошла авария, с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них находились опасные вещества. В 14 цистернах перевозился винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях.

Власти приняли меры к эвакуации населения из опасных районов, в том числе принудительной в отношении тех жителей, которые отказывались подчиниться распоряжению. Позднее местному населению было разрешено вернуться к местам жительства.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявило: "Наблюдение за воздухом не выявило каких-либо опасений, которые можно было бы отнести к инциденту в настоящее время". В то же время, по данным местных СМИ, после возвращения жители стали жаловаться на проблемы с дыханием, головные боли, тошноту и сыпь.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США направили группу специалистов для опроса жителей и расследования потенциальных проблем со здоровьем, которые могут быть следствием воздействия химикатов.